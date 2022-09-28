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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

TotalEnergies предупредила о риске прекращения платежей из России

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies видит все больше сложностей с получением денежных средств от деятельности в России, заявил на презентации для инвесторов в Нью-Йорке глава компании Патрик Пуяннэ. Об этом сообщает Bloomberg.

Пуяннэ "не уверен", что компания продолжит получать платежи, связанные с ее деятельностью в России.

TotalEnergies принадлежит 19,4% акций "НОВАТЭКа", 20% проекта "Ямал СПГ" и 20% проекта "Арктик СПГ 2", который пока еще не запущен.

В начале марта на долю России приходилось порядка 5% денежного потока TotalEnergies, сообщал Bloomberg. С тех пор компания продала 49% в СП с "НОВАТЭКом" - "Тернефтегаз", разрабатывающем газоконденсатное месторождение, и 20% в СРП-проекте "Харьягинское СРП", осваивающем нефтяное месторождение (оператором является государственная "Зарубежнефть").

Сейчас французская компания остается владельцем в19,4% акций "НОВАТЭКа", а также 20%-ной долей в проекте "Ямал СПГ (в рамках проекта построен завод по сжижению природного газа, производящего почти 20 млн т/г)," являющемся ее СП с "НОВАТЭКом" и китайскими инвесторами. Кроме того, TotalEnergies владеет 10% проекта "Арктик СПГ 2" (строящийся СПГ-завод мощностью 20 млн т/г) и 10% в компании "Арктическая перевалка", цель которой - строительство терминалов по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке.

TotalEnergies Франция Патрик Пуяннэ НОВАТЭК Ямал СПГ Арктик СПГ Зарубежнефтегаз
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