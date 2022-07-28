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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

EBITDA ArcelorMittal превышает $5 млрд пятый квартал подряд

В отчетности компания отразила спад производства на Украине

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ArcelorMittal нарастила во II квартале 2022 года EBITDA на 1,6% по сравнению с I кварталом, до $5,163 млрд. Показатель превысил уровень в $5 млрд уже пятый квартал подряд, говорится в сообщении сталелитейной компании.

За первое полугодие EBITDA повысилась до $10,243 млрд с $8,294 млрд годом ранее.

Операционная прибыль в прошлом квартале выросла на 1,4% к I кварталу, до $4,494 млрд. В январе-июне операционная прибыль составила $8,927 млрд по сравнению с $7,073 в первом полугодии 2021 года. Чистая прибыль в апреле-июне составила $3,923 млрд (падение на 4,9% по сравнению с I кварталом), за полугодие показатель вырос до $8,048 млрд с $6,29 млрд годом ранее.

Выручка увеличилась в прошлом квартале на 1,4% к I кварталу, составив $22,142 млрд. За январь-июнь выручка ArcelorMittal повысилась на 23,8%, до %43,978 млрд.

Во втором квартале компания сократила на 5,9% объем поставок стали по сравнению с предыдущим кварталом, до 14,4 млн тонн, за полугодие - на 8,9%, до 29,7 млн тонн.

Выпуск стали в прошлом квартале понизился на 10,4%, составив 14,6 млн тонн (-18% ко II кварталу 2021 года), в январе-июне падение составило 12,7% (до 30,9 млн тонн).

Добыча компанией железной руды за квартал не изменилась и составила 12 млн тонн, за полугодие было произведено 24 млн тонн против 24,5 млн тонн желруды годом ранее.

ArcelorMittal понизила ориентир по capex в 2022 году на $0,3 млрд, до $4,2 млрд с озвученных ранее $4,5 млрд, что, в частности, отражает перенос сроков реализации инвестпроектов в Бразилии, а также понижение производственной активности на Украине. Во втором полугодии компания планирует инвестировать около $3 млрд.

ArcelorMittal Индия Бразилия Украина
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