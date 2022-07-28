Банк России отметил рост числа жалоб на кредитные организации из-за санкций

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года число жалоб на финансовые организации выросло на 36%, до 198,5 тысяч, основной причиной стало влияние санкций на работу банков и других участников финансового рынка, сообщил Банк России.

Жалоб на банки стало больше почти на 18% в годовом измерении.

Свыше 19% жалоб связаны с ограничительными мерами - в частности, трудностями с валютными переводами, введением комиссий по валютным счетам, проблемами со снятием валютных вкладов.

Без учета санкционной тематики количество жалоб на банки за январь - июнь снизилось почти на 5%.

По крупнейшей категории - потребительскому кредитованию - снижение превысило 21%. Это объясняется как уменьшением спроса на кредиты, так и ранее принятыми мерами, такими как поправки к закону "О потребительском кредите (займе)", направленные против навязывания дополнительных платных услуг, указывает ЦБ.

Многократный рост жалоб на субъекты рынка ценных бумаг, пик которого пришелся на апрель, был вызван прежде всего вынужденными переводами счетов от брокеров, оказавшихся под санкциями, другим участникам рынка, а также блокировкой иностранных акций в европейской учетной инфраструктуре.

Количество жалоб в отношении микрофинансовых организаций увеличилось на 14,4%, наиболее значительно - по вопросам кибермошенничества и кредитных историй.

Рост жалоб на страховщиков связан с проблемами в сегменте ОСАГО. Речь идет об отказах в заключении договора, в том числе по причине отсутствия полисов (рост в 5 раз), и проблемах с оформлением электронных полисов (рост в 2,7 раза).

Почти по всем категориям финансовых продуктов отмечен рост числа жалоб на мисселинг (недобросовестная практика продаж), исключением стало инвестиционное страхование жизни (-7%).