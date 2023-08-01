Банк России в I полугодии получил на 11,4% меньше жалоб, чем в январе-июне 2022 года

И только жалоб на МФО стало больше

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года число жалоб, полученных Банком России, снизилось на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 169,1 тысячи, сообщил регулятор. Снижение показателя наблюдалось по всем группам участников рынка, за исключением микрофинансовых организаций.

Наибольшее снижение жалоб наблюдалось по линии мисселинга, заметно сократилось количество жалоб на страховщиков и на банки. В 4,5 раза сократилось число жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг - в основном по темам, связанным с санкциями. Статистика жалоб на микрофинансовые организации показала рост.

Количество жалоб на банки снизилось на 13,5%, особенно по санкционным темам, таким как кредитные каникулы, снятие наличной валюты и так далее. Несмотря на активный рост розничного кредитования, связанные с ним жалобы снижались, и наиболее заметно - по ипотеке, отметили в ЦБ.

Жалобы на страховщиков уменьшились на 15,2% (если не учитывать шаблонные обращения по исправлению коэффициента "бонус-малус", которые оформляются посредниками за плату, но не предполагают решения проблемы заявителя).

В марте-апреле более чем в 2,5 раза по сравнению с первыми месяцами года увеличилось количество обращений, касающихся доступности ОСАГО. Благодаря принятым Банком России надзорным мерам уже в июне их стало меньше по сравнению с маем - в 2,5 раза по Е-ОСАГО и на 27% по отказам в продаже полисов в офисах.

На микрофинансовые организации жаловались чаще (прирост показателя - 17,3%) из-за активности мошенников, которые оформляют займы на чужое имя. Но в II квартале такие обращения стали сокращаться, эту тенденцию должны поддержать дополнительные меры по идентификации заемщиков. Значительно увеличился поток необоснованных требований о пересчете задолженности по займам, вызванный недостоверной информацией в интернете.

Жалобы на мисселинг сократились на 19,3%, что стало "результатом активных надзорных мер Банка России в отношении финансовых организаций, которые допускали нарушения при продажах инвестиционных продуктов - прежде всего индивидуального и накопительного страхования жизни", отмечает в сообщении регулятор.