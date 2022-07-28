Минстрою нужно еще 3,7 млрд рублей на благоустройство в городах из-за роста цен

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - На реализацию проектов-победителей Всероссийского конкурса проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях нужно дополнительно 3,656 млрд рублей из-за роста цен на стройматериалы, заявил на заседании правительства министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Он предложил выделить Минстрою эти деньги из резервного фонда правительства на предоставление трансфертов из федерального бюджета бюджетам регионов на эти проекты.

Он напомнил, что "программа не индексировалась с 2018 года". По оценкам Минстроя, дополнительные ассигнования позволят в должном качестве выполнить 173 проекта в муниципальных образованиях в 60 регионах.

Ранее сообщалось, что финансирование программы комфортной среды в малых городах вырастет на 10 млрд рублей в 2023-2024 годах.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стартовал в 2018 году. Призовой фонд конкурса первоначально составлял 5 млрд рублей, в 2021 году он был повышен до 10 млрд рублей. В середине 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин допускал, что призовой фонд может быть еще увеличен из-за подорожания стройматериалов.