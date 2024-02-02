Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

В РФ в 2024 г. благоустроят свыше 6,5 тыс. дворов и общественных пространств

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Несколько тысяч дворов и других общественных пространств планируется благоустроить в России в 2024 году, сообщила в пятницу пресс-служба Минстроя РФ.

"В этом году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" преобразятся более 6,5 тыс. общественных и дворовых пространств", - говорится в сообщении.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, по нацпроекту с 2019 года благоустроили уже свыше 65,2 тыс. пространств, из них более 9 тыс. - в прошлом году.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил, что благоустраиваются территории не только в крупных городах, но и в небольших. Так, с 2019 года реализовано 694 проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

"Всего с 2017 года, когда проект по формированию комфортной горсреды начал действовать как приоритетный, благоустроено свыше 111 тыс. территорий: 34 тыс. общественных и 77 тыс. дворовых", - добавил Файзуллин.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется Минстроем России в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Его цель - к 2030 году улучшить качество городской среды в полтора раза, а также увеличить долю российских городов с благоприятной средой до 80%.

Ирек Файзуллин Марат Хуснуллин Минстрой РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России увеличат набор в летные школы ВКС

На уроках труда в школах девочек и мальчиков не будут делить на разные группы

На уроках труда в школах девочек и мальчиков не будут делить на разные группы

ФАС возбудила на топливном рынке 28 антимонопольных дел в 19 регионах РФ

ФАС возбудила на топливном рынке 28 антимонопольных дел в 19 регионах РФ

ЦИК определил количество избирателей в России в 112,3 млн человек

ЦИК определил количество избирателей в России в 112,3 млн человек

Площадь пожара на рыбоперерабатывающем заводе в Мурманске выросла до 800 кв. м

Площадь пожара на рыбоперерабатывающем заводе в Мурманске выросла до 800 кв. м

Что произошло за день: четверг, 1 февраля

Суд в Москве снова оштрафовал Amazon на 2 млн руб.

Суд в Москве снова оштрафовал Amazon на 2 млн руб.

ИРИ за два года направил на поддержку создания отечественного контента 45 млрд рублей

Правительству предложили разгрузить Восточный полигон РЖД за счет рек Сибири

Цифровой помощник на "Госуслугах" получит отечественный ИИ в 2024 году

Цифровой помощник на "Госуслугах" получит отечественный ИИ в 2024 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });