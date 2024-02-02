В РФ в 2024 г. благоустроят свыше 6,5 тыс. дворов и общественных пространств

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Несколько тысяч дворов и других общественных пространств планируется благоустроить в России в 2024 году, сообщила в пятницу пресс-служба Минстроя РФ.

"В этом году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" преобразятся более 6,5 тыс. общественных и дворовых пространств", - говорится в сообщении.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, по нацпроекту с 2019 года благоустроили уже свыше 65,2 тыс. пространств, из них более 9 тыс. - в прошлом году.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил, что благоустраиваются территории не только в крупных городах, но и в небольших. Так, с 2019 года реализовано 694 проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

"Всего с 2017 года, когда проект по формированию комфортной горсреды начал действовать как приоритетный, благоустроено свыше 111 тыс. территорий: 34 тыс. общественных и 77 тыс. дворовых", - добавил Файзуллин.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется Минстроем России в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Его цель - к 2030 году улучшить качество городской среды в полтора раза, а также увеличить долю российских городов с благоприятной средой до 80%.