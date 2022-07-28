"Делимобиль" проведет сбор заявок на дебютные бонды объемом 3 млрд руб.

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ООО "Каршеринг Руссия" (основная операционная компания каршеринга "Делимобиль") планирует с 11:00 29 июля до 15:00 5 августа провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летнего дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона – не выше 13% годовых, что соответствует доходности не выше 13,65% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступят Газпромбанк и Тинькофф банк.

Техразмещение запланировано на 10 августа.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" 6 июля.

Как сообщил "Интерфаксу" сооснователь компании Винченцо Трани, средства от размещения облигаций будут направлены на развитие бизнеса в России с целью укрепления лидерства на рынке и увеличения прибыльности компании.

Трани также добавил, что компания планирует инвестировать в обновление и увеличение автопарка, расширение регионального присутствия, развитие технологий и операционной инфраструктуры.

В конце мая АКРА присвоило ООО "Каршеринг Руссия" рейтинг на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом, в релизе агентства упоминалось о возможном выходе компании на публичный долговой рынок.

Агентство в своем сообщении отмечало, что "Каршеринг Руссия" является основным активом Delimobil Holding S. A., выручка и активы компании превышают 80% в рамках холдинга (в него также входит проект Anytime Prime).

Агентство также указывало, что на конец 2021 года "Делимобиль" занимал лидирующие позиции на рынке каршеринга в РФ. Среднегодовой темп роста выручки за последние 3 года составил 60%.

"Делимобиль" работает в 10 городах РФ, его автопарк превышает 20 тыс. машин, база зарегистрированных пользователей – более 7,8 млн человек.

По оценкам АКРА, по итогам 2021 года выручка "Делимобиля" составила 12,9 млрд рублей, объем средств от операционной деятельности (показатель FFO) до чистых платежей и налогов – 2,6 млрд рублей. Рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов составила 20,5%.