"Делимобиль" разместил 97,6% выпуска дебютных облигаций на 659,8 млн рублей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - ООО "Каршеринг Руссия" (основная операционная компания каршеринга "Делимобиль") завершило размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 676,4 млн рублей, реализовав 97,55% выпуска на 659,808 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел с 29 июля по 5 августа. Техническое размещение займа началось 10 августа. В ходе сбора заявок компания ориентировалась на объем в 3 млрд рублей, однако после закрытия книги заявок в эмиссионных документах примерный объем выпуска составлял 676,4 млн рублей.

"Это было наше дебютное размещение на рынке облигаций. Мы получили очень хороший отклик со стороны частных инвесторов, в сделке приняли участие более 6000 человек, их общий спрос превысил 650 млн рублей. Привлеченной суммы достаточно для реализации поставленных целей, - говорили ранее в пресс-службе компании. - Мы не сомневались, что облигации будут интересны рознице, и уверены, что по мере развития нашей истории на вторичном рынке база инвесторов будет расширяться, в том числе на последующих размещениях".

Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,65% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступили Газпромбанк и Тинькофф банк.

Выпуск размещался в рамках программы облигаций компании объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" 6 июля.

Как говорил ранее сооснователь компании Винченцо Трани, средства от размещения облигаций будут направлены на развитие бизнеса в России с целью укрепления лидерства на рынке и увеличения прибыльности компании.

В конце мая АКРА присвоило ООО "Каршеринг Руссия" рейтинг на уровне "A+(RU)" со стабильным прогнозом, в релизе агентства упоминалось о возможном выходе компании на публичный долговой рынок.

Агентство отмечало, что "Каршеринг Руссия" является основным активом Delimobil Holding S. A., выручка и активы компании превышают 80% в рамках холдинга (в него также входит проект Anytime Prime).

Агентство также указывало, что на конец 2021 года "Делимобиль" занимал лидирующие позиции на рынке каршеринга в РФ. Среднегодовой темп роста выручки за последние 3 года составил 60%.

"Делимобиль" работает в десяти городах России, в базе его зарегистрированных пользователей - более 7,8 млн человек.

По оценкам АКРА, по итогам 2021 года выручка "Делимобиля" составила 12,9 млрд рублей, объем средств от операционной деятельности (показатель FFO) до чистых платежей и налогов - 2,6 млрд рублей. Рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов составила 20,5%.