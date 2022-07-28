Инфляция в Германии в июле неожиданно ускорилась до 8,5%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июле выросли на 8,5% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Темпы инфляции ускорились по сравнению с 8,2% в июне.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали замедления инфляции до 8,1%, как и эксперты Trading Economics.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в июле выросли на 0,8% после снижения на 0,1% в июне. Эксперты в среднем прогнозировали их повышение на 0,4%.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в этом месяце выросли на 7,5% за год и на 0,9% за месяц. Аналитики ожидали их подъема на 7,4% и 0,6% соответственно. В июне повышение составило 7,6% и 0,1%.

Согласно предварительным данным, стоимость энергоносителей в Германии в июле выросла на 35,7% в годовом выражении (38% в июне), продуктов питания - на 14,8% (12,7% в июне), услуг - на 2% (2,1% в июне).