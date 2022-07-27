Минэкономразвития отметило замедление годовой инфляции до 15,3%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития оценило замедление инфляции в России в годовом выражении на неделе с 16 по 22 июля до 15,3% по сравнению с показателем в 15,39% неделей ранее.

Основной вклад в снижение цен продолжают вносить продовольственные товары (-0,43%) за счет удешевления как фруктов и овощей, так и других продуктов питания, отметило ведомство.

"В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе снижение цен практически остановилось (-0,01%). Цены на бензин не изменились. В сегменте регулируемых и туристических услуг рост цен ускорился до 0,41%, в основном за счет удорожания авиабилетов", - отмечается в докладе Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

"В секторе продовольственных товаров динамика цен сохранилась на уровне прошлой недели (-0,43% после -0,42% неделей ранее). Несколько ускорилось удешевление плодоовощной продукции (-3,65% после -3,39%). Продолжилось снижение цен на продукты питания, за исключением плодоовощной продукции (-0,02%, как и неделей ранее), на фоне снижения цен на мясопродукты, масложировую и молочную продукцию, сахар, яйца, а также макаронные, крупяные и хлебобулочные изделия", - указывается в сообщении Минэкономразвития.

В сегменте непродовольственных товаров, как отмечает министерство, снижение цен практически остановилось (-0,01% за отчетную неделю после -0,09%). "Замедлилось снижение цен на электро- и бытовые приборы, строительные материалы. Вместе с тем рост цен на легковые автомобили сменился околонулевым снижением (-0,01%). На автомобильный бензин фиксируется отсутствие роста цен после снижения, продолжавшегося девятнадцать недель подряд", - говорится в докладе.

Недельные темпы роста цен в сегменте регулируемых и туристических услуг увеличились (0,41% после 0,03%) из-за возобновления удорожания перелетов в самолете (3,93% после -0,74% неделей ранее), а также ускорившегося роста цен на услуги гостиниц и санаториев (0,34% и 0,37% соответственно), отмечает Минэкономразвития.

По данным Росстата, с 16 по 22 июля 2022 года зафиксирована дефляция на уровне 0,08% после дефляции в 0,17% с 9 по 15 июля, дефляции в 0,03% со 2 по 8 июля, инфляции в 0,23% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля. Годовая инфляция на 22 июля, по подсчетам службы, замедлилась до 15,37%