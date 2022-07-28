Газпромбанк продал контроль в своем розничном брокере топ-менеджменту

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Газпромбанк (ГПБ) продал контролирующую долю в брокерском сервисе "Газпромбанк Инвестиции" группе его топ-менеджеров, совокупный пакет руководства компании теперь составляет 66%, говорится в сообщении банка.

По данным ЕГРЮЛ, изменение структуры владения ООО "ГПБ Инвестиции" произошло 27 июля. Доля структуры ГПБ – ООО "Орбита" – снизилась с 98,8% до 34%, глава брокера Дмитрий Фирсов теперь владеет 24% долей, Марк Савинков и Маргарита Старовойтова – по 21%.

Управляющая команда брокера будет полностью сохранена, говорится в сообщении ГПБ.

В ближайшее время "ГПБ Инвестиции" планирует сменить название на "Ньютон Инвестиции", сказано в релизе. Под этим брендом компания и была создана Фирсовым в 2016 году, а в "ГПБ Инвестиции" из "Ньютон брокера" была переименована в 2020 году, уже войдя в группу Газпромбанка.