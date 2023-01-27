Брокер "Ньютон Инвестиции" проверит информацию об утечке данных клиентов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Брокер "Ньютон Инвестиции", развивающий сервис "ГПБ Инвестиции", проверяет подлинность данных клиентов после публикации информации об их возможной утечке и размещении в открытом доступе. Компания уведомила о ситуации надзорные органы.

27 января телеграм-канал "Утечки информации", который ведет основатель сервиса обнаружения утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян, сообщил, что накануне в открытый доступ были выложены исходные коды предположительно сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"В этих файлах (всего более 233 тысяч штук) были обнаружены текстовые выгрузки, содержащие персональные данные клиентов", - говорится в сообщении. В самой крупной из почти 40 тысяч строк содержатся: ФИО, телефоны, адреса электронной почты, паспортные данные, номера договоров и прочее. Предположительно, данные актуальны на 17 мая 2021 года, уточнил канал.

"Пока нет ясности, насколько достоверна представленная информация. Брокер "Ньютон Инвестиции" инициировал проверку подлинности данных, а также уведомил надзорные органы, которые уже проводят проверку", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе брокера.

В компании заверили, что данные клиентов сейчас надежно защищены.

"Утечка данных через внешний взлом систем на сегодняшний день невозможна, поскольку все базы данных клиентов полностью изолированы от внешней сети", - пояснили в пресс-службе.

Будет проведено детальное расследование, об итогах которого брокер обещает сообщить дополнительно.

В пресс-службе уточнили, что юридического лица "Газпромбанк Инвестиции" не существует с осени, и теперь развитием одноименного сервиса занимается брокер "Ньютон Инвестиции" (или юрлицо ООО "Ньютон Инвестиции").

Газпромбанк запустил инвестиционную платформу для физлиц осенью 2020 года на базе "Ньютон брокера" (тогда компания была переименована в "ГПБ инвестиции"). Осенью 2022 года компания вновь сменила название, теперь уже на "Ньютон Инвестиции".