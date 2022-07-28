Чехия выйдет из состава акционеров Международного инвестииционного банка

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Чехия через полгода выйдет из состава акционеров Международного инвестиционного банка, ключевым собственником которого является Россия.

МИБ сообщил, что 27 июля получил официальное уведомление о том, что с 27 января 2023 года Чешская республика прекратит быть акционером банка.

По состоянию на конец 2021 года доля Чехии в МИБе равнялась 8,8% (у России - 47,5%).

МИБ - наднациональная межгосударственная финансовая организация, учреждена в 1970 году странами-членами Совета экономической взаимопомощи. В настоящее время странами-членами банка являются Россия, Венгрия, Болгария, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния, Словакия и Чехия. Основное направление его деятельности - кредитование инвестиционных проектов. Штаб-квартира МИБа находится в Будапеште.

Начиная с 2018 года МИБ несколько раз выходил на чешский рынок заимствований.