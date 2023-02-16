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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:55

Международный инвестиционный банк теряет еще одного европейского акционера - Болгарию

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Европейские страны продолжают выходить из состава акционеров Международного инвестиционного банка (МИБ).

В четверг МИБ получил официальное уведомление от Болгарии о том, что с 15 августа страна прекратит быть акционером банка, сказано в его сообщении.

Ранее это уже сделали Словакия и Чехия, а Румыния анонсировала выход с 9 июня.

По состоянию на конец января у Болгарии было 14,46% акций банка, у Румынии - 8,94%. Крупнейший владелец МИБа - Россия с 45,44%, у Венгрии 25,27%, у Кубы - 2,83%, у Монголии - 1,8%, у Вьетнама - 1,26%.

МИБ - наднациональная межгосударственная финансовая организация, учреждена в 1970 году странами-членами Совета экономической взаимопомощи. Основное направление его деятельности - кредитование инвестиционных проектов. Штаб-квартира МИБа находится в Будапеште.

Болгария Международный инвестиционный банк
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