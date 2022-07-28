Kinross зафиксировал $642 млн убытка в РФ за полугодие

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Канадский золотодобытчик Kinross Gold по итогам I полугодия получил чистый убыток от деятельности в РФ в размере $642,2 млн, говорится в материалах компании.

Большая часть этой суммы связана с убытком от обесценения на $671 млн, который нашел отражение в результатах еще за I квартал. В результате, как сообщалось, в I квартале чистый убыток Kinross в РФ составил $606,1 млн. Во II квартале компания также отразила в отчетности убыток от выбытия на $80,9 млн, и чистый убыток от российских активов увеличился еще на $36,2 млн.

В июне Kinross закрыл сделку по продаже 100% своих российских активов группе компаний Highland Gold Владислава Свиблова. Сумма сделки составила $340 млн, хотя изначально стороны договаривались о $680 млн (сумма была изменена по условию властей РФ).

С начала года и до выбытия российских активов Kinross успел получить на них 169 тыс. унций золотого эквивалента, реализовать 122 тыс. унций и получить выручку почти $214 млн.

Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, владеет проектами в Бразилии, Чили, Гане, Мавритании, США и Канаде.