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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Kinross в 2022 году на 35% увеличил производство без учета выбывших активов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Kinross Gold по итогам 2022 года увеличил производство на 35%, почти до 2 млн унций золотого эквивалента, сообщила компания.

Это не включает результаты российских активов Kinross до момента их продажи (о закрытии сделки по продаже российских активов группе компаний Highland Gold Владислава Свиблова Kinross сообщил в июне), а также долю в производстве рудника Chirano в Гане (сделка была объявлена в апреле).

С учетом выбывших активов производство Kinross составило бы 2,2 млн унций, на 6% больше соответствующего результата 2021 года, сообщила компания

В 2023 году Kinross планирует произвести 2,1 млн унций золотого эквивалента (плюс-минус 5%).

Основные производственные и финансовые показатели группы Kinross Gold:

Показатель IV кв. 2022 IV кв. 2021 Динамика 2022 2021 Динамика
Производство*, тыс. унций золотого эквивалента 595,683 487,621 22% 2 200,247 2 067,549 6%
Продажи*, тыс. унций золотого эквивалента 620,599 486,547 28% 2 129,154 2 060,909 3%
Производство на продолжающихся операциях, тыс. унций золотого эквивалента 595,683 340,337 75% 1 957,237 1 447,240 35%
Продажи на продолжающихся операциях, тыс. унций золотого эквивалента 620,599 342,184 81% 1 927,818 1 446,477 33%
Средняя цена реализации для продолжающихся операций, $ за унцию золота 1 731 1 797 -4% 1 793 1 797 0%
Себестоимость продаж для продолжающихся операций, $ на унцию золотого эквивалента 848 889 -5% 937 842 11%
AISC для продолжающихся операций, $ на унцию золотого эквивалента 1 236 1 485 -17% 1 271 1 244 2%
Выручка, $ млн 1 076,2 614,9 75% 3 455,1 2 599,6 33%
Операционная прибыль, $ млн (160,1) (137,7) 16% 117,7 72,1 63%
Чистая прибыль (убыток) от продолжающихся операций, приходящаяся на акционеров, $ млн (106,0) (66,2) 60% 31,9 (29,9) -
Скорректированная чистая прибыль от продолжающихся операций, приходящаяся на акционеров, $ млн 108,2 27,4 295% 283,1 210,8 34%

* - доля Kinross

Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, владеет проектами в Бразилии, Чили, Мавритании, США и Канаде.

Kinross Gold Highland Gold Chirano Владислав Свиблов. Гана
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