"Лента" к 2025 году запланировала удвоить выручку и довести ее до триллиона

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" к 2025 году планирует удвоить выручку и довести ее до 1 трлн рублей, заявил финансовый директор компании Андрей Спивак в ходе онлайн-конференции SmartLab.

"Считаем, что у нас весьма амбициозная стратегия. Мы хотим удвоиться с точки зрения выручки к 2025 году и достичь оборота порядка 1 трлн рублей. При этом мы хотим быть лидерами – игроком "номер один" или игроком "номер два" на тех рынках или в тех сегментах, где присутствуем", - сказал он.

По его словам, компания развивает все форматы торговли, но одним из ключевых элементов роста считает малые форматы. "Это один из ключевых элементов роста и способности достичь цели в 1 трлн рублей", - сказал он, пояснив, что сегмент гипермаркетов не растет, покупатели постепенно перемещаются в сторону малых форматов, где возможностей для роста больше.

Говоря об онлайн-бизнесе, он сказал, что это очень важный элемент стратегии, который будет развиваться.

В то же время у ритейлера есть идеи повышения маржинальности бизнеса гипермаркетов. "Но здесь, скорее, фокус в том, чтобы удержать текущие результаты и прирастать понемногу, - сказал он. - Мы тестируем различные идеи перевода части гипермаркетов в формат гибридов, когда есть определенный кусочек dark store, который работает на онлайн-доставку. Возможно, какие-то гипермаркеты могут быть в целом переведены в формат dark store".

Перспективы роста Спивак видит и в низкой консолидации рынка ритейла. "Рынок пока не консолидирован. Топ-3 игроков занимают порядка 32% доли рынка, есть большой потенциал с точки зрения консолидации, а это значит, что нам есть куда расти, удерживать позицию наиболее рентабельного ритейлера в РФ", - сказал он.

Касаясь вопроса о дивидендах компании, Спивак заявил: "Смотрим на возможности по использованию свободного денежного потока. На данный момент мы считаем более выгодным для наших акционеров использовать эти денежные средства для развития компании, а не на дивиденды".

Ранее компания сообщала, что не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

"Лента" – крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 809 магазинов, в том числе 254 гипермаркета и 555 магазинов малых форматов (супермаркетов и магазинов "у дома").

В 2021 году выручка компании составила 483,641 млрд рублей, увеличившись на 8,6% по сравнению с 2020 годом, в первом полугодии этого года - 262,459 млрд рублей (на 20,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года).