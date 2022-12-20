"Лента" запустила круглосуточную доставку заказов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" запустил круглосуточную доставку заказов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, сервис "Лента Онлайн" тестировал круглосуточную доставку в Санкт-Петербурге. Время доставки - в пределах одного часа. В настоящее время к круглосуточной доставке подключено 40 гипермаркетов и супермаркетов "Ленты" в 11 городах, в том числе в Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Пскове, Ростове-на Дону, Санкт-Петербурге, Саратове и Пензе.

Компания планирует масштабировать эту услугу по всей России.

Как сообщалось, в третьем квартале этого года продажи сервиса "Лента Онлайн" увеличились в 2,5 раза, до 4,692 млрд рублей.

"Лента" - крупнейшая в РФ сеть гипермаркетов и четвертый по величине ритейлер. На конец сентября под управлением компании было 811 магазинов, в том числе 254 гипермаркета и 557 торговых точек малых форматов.

По итогам девяти месяцев 2022 года выручка "Ленты" выросла на 15,7%, до 389,224 млрд рублей. Чистая прибыль упала вдвое (на 51,4%), до 4,643 млрд рублей.