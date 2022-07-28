Euroclear подтвердил продление конвертации российских DR вслед за пролонгацией нулевого тарифа НРД

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Период, в течение которого Euroclear будет исполнять инструкции по конвертации депозитарных расписок на акции российских эмитентов, продлен на две недели.

Конвертация DR российских эмитентов была поставлена на паузу после введения 3 июня блокирующих санкций против Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу "Московской биржи"). Европейские расчетно-клиринговые системы Euroclear и Clearstream руководствовались разъяснением Генерального директората по финансовой стабильности, финансовым услугам и союзу рынков капитала (DG FISMA) ЕС: любая транзакция, которая прямо или косвенно влечет возникновение обязательств перед НРД, подпадает под санкции Евросоюза и не может быть осуществлена.

НРД ввел на срок до 31 июля маркетинговый период, в течение которого не взимается плата за услуги по переводу акций на/из раздела типа "представляемые ценные бумаги по депозитарным программам" счета депо. Это позволило возобновить конвертацию расписок на срок действия обнуленного тарифа, поскольку экономической выгоды от исполнения инструкций НРД не получает, разъясняла Clearstream.

В среду НРД сообщил, что 26 июля правление депозитария решило продлить маркетинговый период до 14 августа включительно.

"НРД объявил, что продлил отказ от платы до середины августа. Поскольку НРД не получает от конвертации экономической выгоды, мы будем продолжать исполнение инструкций на обмен депозитарных расписок на российские акции до этого обновленного дедлайна", - говорится в уведомлении Euroclear для нижестоящих депозитариев.