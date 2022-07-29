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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Цены на нефть слабо меняются, Brent у $106,9 за баррель

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки слабо меняются утром в пятницу, инвесторы продолжают оценивать данные о ВВП США за второй квартал.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по московскому времени в пятницу составляет $106,9 за баррель, что на $0,24 (0,22%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты выросли в цене на 52 цента (0,5%), до $107,14 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96,7 за баррель, что на $0,28 (0,29%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов снизилась на 84 цента (0,9%), до $96,42 за баррель.

Экономика США во втором квартале сократилась на 0,9% в пересчете на годовые темпы, показали предварительные данные министерства торговли, обнародованные в четверг. Аналитики в среднем ожидали роста на 0,4-0,5%.

Американский ВВП снизился по итогам второго квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии. В первом квартале ВВП США упал на 1,6%.

"Цены на нефть остаются волатильными, пока энергетические трейдеры переваривают неожиданные данные о втором подряд сокращении американской экономики", - отметил старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Днем ранее Федрезерв повысил ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, и сигнализировал о готовности продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.

"Кажется, Федрезерв твердо решил повышать ставку и далее, что будет оказывать давление на экономическую активность и на спрос на нефть", - сказал Мойя.

нефть
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