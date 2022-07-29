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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:34

Руководитель по IR VEON займет должность советника CEO и CFO холдинга

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Руководитель отдела корпоративной стратегии, связей с инвесторами и медиа телекоммуникационного холдинга VEON Алекс Болис назначен советником CEO и CFO, говорится в сообщении холдинга.

На новой должности Болис сосредоточится на "специальных проектах" как самого холдинга, так и активов в определенных странах. Подробности проектов в сообщении не приводятся.

В результате назначения, отдел по работе с инвесторами будет подчиняться финансовому директору Серкану Окандану. PR-отдел будет передан в подчинение директору по персоналу холдинга Майклу Шульцу.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением нидерландского траста - штихтинга.

VEON Алекс Болис Серкан Окандан LetterOne Альфа-групп
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