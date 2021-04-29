VEON изменит структуру в случае денонсации налогового соглашения РФ и Нидерландов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Если соглашение России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения будет денонсировано, это может привести к реструктуризации корпоративной структуры телекоммуникационного холдинга VEON, сообщил на телеконференции с инвесторами финд ректор компании Серкан Окандан.

"Если соглашение между двумя странами будет денонсировано, это может оказать влияние на нас в следующем году, и к этому времени у нас будет шанс реструктурировать нашу корпоративную структуру для оптимизации налогообложения", - заявил он.

Правительство в начале апреля внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения. Думский комитет по международным делам 20 апреля вынес положительное заключение по этой инициативе, 11 мая депутаты рассмотрят ее на пленарном заседании.

VEON зарегистрирован в Нидерландах, однако один из ключевых активов холдинга ПАО "Вымпелком" учрежден и работает в России.

Ранее "Яндекс", который также домицилирован в Нидерландах, допускал, что изменит корпоративную структуры в случае денонсации соглашения. Сейчас дивиденды от российских "дочек", которые выплачиваются Yandex N.V., облагаются налогом по ставке в 5%, однако если инициатива Минфина будет реализована, то налоговая ставка будет увеличена до 15%.

Россия ранее стала предлагать другим странам, с которыми заключала соглашение об избежании двойного налогообложения, изменить его условия в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов. С Нидерландами об этом договориться не удалось, премьер-министр Михаил Мишустин в конце февраля сообщил, что запущена процедура денонсации соглашения.

Если закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами будет принят в первой половине 2021 года, то уже с начала 2022 года дивиденды будут облагаться по повышенной ставке, предупреждала интернет-компания.