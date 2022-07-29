МТС сменила вице-президента по GR и назначила двух новых топ-менеджеров

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" назначило вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти с 1 августа Андрея Рего, ранее возглавлявшего департамент регуляторной политики и взаимодействия с федеральными органами власти, говорится в сообщении компании.

Прежний вице-президент по взаимодействию с органами госвласти, член правления МТС Руслан Ибрагимов покидает компанию в связи с истечением трудового договора. Рего начал работу в МТС в 2001 году с позиции юристконсульта, в 2019 году был назначен директором департамента регуляторной политики и организации взаимодействия с федеральными органами власти МТС.

Кроме того, в МТС созданы две новые должности.

Так, на новую позицию члена правления, вице-президента по цифровым продуктам с 5 сентября назначается Марина Настасенко, переходящая в МТС с должности генерального директора компании "Салют для бизнеса" из экосистемы Сбербанка.

Кроме того, на новую должность директора по кибербезопасности в июле назначена Евгения Наумова - бывший исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу "Лаборатории Касперского".

Марина Настасенко окончила математико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В 2015 - 2017 годах работала директором по стратегии в компании "Фактор связи". В 2017 - 2019 годах занималась предпринимательством: сооснователь компании "АСМ Решения", участие в международных ИТ-проектах для ритейла, основала благотворительный фонд "Наука и мама". В 2019 - 2022 годах - генеральный директор компании "Диалог" (с 2022 года - ООО "Салют для Бизнеса"), входит в экосистему Сбербанка.

Евгения Наумова окончила Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, получила степень MBA Кингстонского университета, кандидат экономических наук. В 2005 - 2009 годах участвовала в бизнесах в сфере кибербезопасности. В 2009 - 2020 годах руководила корпоративными продажами "Лаборатория Касперского" в России, в 2020 - 2021 годах - директор региональной сети продаж АО "Лаборатория Касперского". В 2021 году назначена исполнительным вице-президентом по корпоративному бизнесу "Лаборатории Касперского". В 2020 - 2022 годах входила в совет директоров ООО "Новые облачные технологии".