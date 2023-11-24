Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

МТС назначила нового вице-президента по финансам

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Вице-президентом по финансам ПАО "МТС" с 4 декабря станет Алексей Катунин, который также войдет в состав правления компании, говорится в ее пресс-релизе.

Решение принято на заседании совета директоров МТС 23 ноября.

В новой должности Катунин сменит Андрея Каменского (занял пост вице-президента по финансам в 2018 году), который покидает компанию.

Катунин работает в МТС с 2009 года. В частности, он занимал должности ведущего экономиста отдела коммерческого контроллинга, директора департамента функционального контроллинга. С 2022 года являлся директором по контроллингу МТС.

Основным акционером МТС является ПАО АФК "Система" с долей 42,09%. Free float - 42,55%.

МТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сильный снегопад ожидается в Москве и ряде регионов ЦФО 26 и 27 ноября

В Кремле раскритиковали идею НАТО о создании "военного шенгена"

Wildberries ожидает серьезных убытков из-за проверки силовиками склада компании

Крымчанин арестован по делу о передаче деталей военной авиатехники Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 16 украинских дронов

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 16 украинских дронов

Что произошло за день: четверг, 23 ноября

Либертарианец Михаил Светов объявлен в розыск в России

Google оштрафовали на 4 млн руб. за неудаление фейков об СВО

Google оштрафовали на 4 млн руб. за неудаление фейков об СВО

Пиотровский счел бы справедливым возвращение "скифской" коллекции музеям Крыма

Пиотровский счел бы справедливым возвращение "скифской" коллекции музеям Крыма

Россельхознадзор запретил ввоз в РФ семян и посадочного материала из Нидерландов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });