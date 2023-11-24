МТС назначила нового вице-президента по финансам

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Вице-президентом по финансам ПАО "МТС" с 4 декабря станет Алексей Катунин, который также войдет в состав правления компании, говорится в ее пресс-релизе.

Решение принято на заседании совета директоров МТС 23 ноября.

В новой должности Катунин сменит Андрея Каменского (занял пост вице-президента по финансам в 2018 году), который покидает компанию.

Катунин работает в МТС с 2009 года. В частности, он занимал должности ведущего экономиста отдела коммерческого контроллинга, директора департамента функционального контроллинга. С 2022 года являлся директором по контроллингу МТС.

Основным акционером МТС является ПАО АФК "Система" с долей 42,09%. Free float - 42,55%.