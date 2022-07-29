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Procter & Gamble увеличила чистую квартальную прибыль на 4,8%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2022 финансового года на 4,8%, показатель в расчете на акцию оказался немного ниже прогноза.

Чистая прибыль компании за три месяца, завершившиеся 30 июня, составила $3,05 млрд против $2,91 млрд годом ранее.

Прибыль в расчете на акцию повысилась до $1,21 с $1,13 при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, в $1,22.

Квартальная выручка P&G увеличилась на 3%, до $19,5 млрд с $18,9 млрд при среднем прогнозе рынка в $19,4 млрд. Органический рост (без учета покупки/продажи активов и изменения курсов обмена валют) составил 7%.

P&G сократила продажи косметических и парфюмерных средств в минувшем квартале на 1% (до $3,46 млрд), товаров для домашних животных - на 3% (до $1,61 млрд). Тем временем продажи товаров для здоровья выросли на 5% (до $2,51 млрд), хозяйственных товаров - на 4% (до $6,88 млрд). В категории товаров для детей и личной гигиены показатель вырос на 3% (до $4,82 млрд).

Компания дала прогноз на 2023 год, ожидая, что выручка будет соответствовать уровню минувшего года или превысит его максимум на 2%. Чистая прибыль в расчете на акцию также, как ожидается, будет соответствовать уровню 2022 фингода или превзойдет его максимум на 4%.

Капитализация P&G с начала 2022 года года уменьшилась на 9,5%.

Procter & Gamble начала деятельность в 1837 году как небольшой семейный бизнес по производству мыла и свечей в городе Цинциннати (штат Огайо). В настоящее время портфель компании состоит примерно из 10 продуктовых категорий и около 65 торговых марок, которые продаются почти в 70 странах.

Основные направления деятельности P&G - производство потребительских товаров в следующих основных категориях: косметические и парфюмерные средства, товары личной гигиены, хозяйственные товары, товары для здоровья, средства для ухода за детьми, а также бритвенные принадлежности. Среди наиболее известных торговых марок Pampers, Tide, Ariel, Fairy, Always, Lenor, Oral-B, Olay, Tampax, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders, Fusion, Gillette, Mach3, Venus, Braun.

Procter & Gamble США
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