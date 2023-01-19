Procter & Gamble сократила квартальную выручку впервые за пять лет

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, во втором квартале 2023 финансового года (октябрь-декабрь) уменьшила чистую прибыль примерно на 7%, при этом выручка компании снизилась впервые более чем за пять лет.

В отчетном квартале чистая прибыль P&Gсоставила $3,959 млрд, или $1,59 в расчете на акцию, по сравнению с $4,223 млрд, или $1,66 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее.

Выручка сократилась на 0,9% - до $20,773 млрд с $20,953 млрд. Это первое сокращение показателя с апреля-июня 2017 года.

Прибыль на акцию совпала со средним прогнозом экспертов, опрошенных FactSet. Выручка оказалась несколько лучше ожидавшихся $20,73 млрд.

Органический рост выручки (без учета покупки/продажи активов и изменения курсов обмена валют) в прошлом квартале составил 5%. При этом цены увеличились на 10%, что компенсировало падение объема продаж на 6%.

Продажи косметических и парфюмерных средств P&G во втором финквартале снизились на 3% в годовом исчислении, составив $3,81 млрд, товаров для домашних животных - на 9% (до $1,64 млрд), товаров для здоровья - выросли на 2% (до $3,05 млрд), хозяйственных товаров - на 1% (до $7,03 млрд). В категории товаров для детей и личной гигиены показатель опустился на 1% (до $5,065 млрд).

В 2023 фингоду P&G планирует увеличить прибыль в расчете на акцию на величину до 4%. Прогноз для выручки был улучшен и теперь составляет "от снижения на 1% до нулевого изменения", в то время как ранее предполагалось сокращение на 1-3%. Органический рост продаж, как ожидается, составит 4-5% против прогнозировавшихся прежде 3-5%.

В этом фингоду P&G намерена направить порядка $9 млрд на выплату дивидендов и $6-8 млрд на обратный выкуп акций. Во втором финквартале она выплатила дивиденды на сумму $2,2 млрд и провела buyback на $2 млрд.

За последний год капитализация P&G упала на 10% (до $357 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 13,3%.

Procter & Gamble начала работать в 1837 году как небольшой семейный бизнес по производству мыла и свечей в городе Цинциннати (штат Огайо). Сейчас портфель компании состоит примерно из 10 продуктовых категорий и около 65 торговых марок, которые продаются почти в 70 странах.

Основные направления деятельности P&G - производство потребительских товаров в следующих основных категориях: косметические и парфюмерные средства, товары личной гигиены, хозяйственные товары, товары для здоровья, средства для ухода за детьми, а также бритвенные принадлежности. Среди наиболее известных торговых марок Pampers, Tide, Ariel, Fairy, Always, Lenor, Oral-B, Olay, Tampax, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders, Fusion, Gillette, Mach3, Venus, Braun.