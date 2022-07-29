Словакия вслед за Чехией выйдет из состава акционеров Международного инвестиционного банка

Братислава Фото: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Словакия через полгода выйдет из состава акционеров Международного инвестиционного банка (МИБ), последовав примеру Чехии.

МИБ сообщил, что в пятницу, 29 июля, получил официальное уведомление о том, что с 29 января 2023 года Словацкая Республика прекратит быть акционером банка, ключевым собственником которого является Россия.

Днем ранее банк сообщил о получении аналогичного уведомления от Чешской Республики, которая заявила, что выйдет из состава стран-членов МИБ 27 января 2023 года.

Доля Словакии в кредитном портфеле МИБа по состоянию на конец 2021 года составляла 6,8% (у России - 47,5%, у Чехии - 8,8%).

МИБ - наднациональная межгосударственная финансовая организация, учреждена в 1970 году странами-членами Совета экономической взаимопомощи. В настоящее время членами банка являются Россия, Венгрия, Болгария, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния, Словакия и Чехия. Основное направление его деятельности - кредитование инвестиционных проектов. Штаб-квартира МИБа находится в Будапеште.