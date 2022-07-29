Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Словакия вслед за Чехией выйдет из состава акционеров Международного инвестиционного банка

Словакия вслед за Чехией выйдет из состава акционеров Международного инвестиционного банка
Братислава
Фото: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Словакия через полгода выйдет из состава акционеров Международного инвестиционного банка (МИБ), последовав примеру Чехии.

МИБ сообщил, что в пятницу, 29 июля, получил официальное уведомление о том, что с 29 января 2023 года Словацкая Республика прекратит быть акционером банка, ключевым собственником которого является Россия.

Днем ранее банк сообщил о получении аналогичного уведомления от Чешской Республики, которая заявила, что выйдет из состава стран-членов МИБ 27 января 2023 года.

Доля Словакии в кредитном портфеле МИБа по состоянию на конец 2021 года составляла 6,8% (у России - 47,5%, у Чехии - 8,8%).

МИБ - наднациональная межгосударственная финансовая организация, учреждена в 1970 году странами-членами Совета экономической взаимопомощи. В настоящее время членами банка являются Россия, Венгрия, Болгария, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния, Словакия и Чехия. Основное направление его деятельности - кредитование инвестиционных проектов. Штаб-квартира МИБа находится в Будапеште.

Словакия Международный инвестиционный банк Чехия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евро поднялся выше 63 руб. впервые с 8 июля, доллар - выше 62 руб. впервые с 11 июля

"АвтоВАЗ" собрался вернуть полный режим работы с 15 августа

"АвтоВАЗ" собрался вернуть полный режим работы с 15 августа

Инфляция в еврозоне в июле вновь обновила рекорд, составив 8,9%

Инфляция в еврозоне в июле вновь обновила рекорд, составив 8,9%

РФ к 28 июля собрала на 11 млн т зерна меньше, чем на аналогичную дату прошлого года

РФ к 28 июля собрала на 11 млн т зерна меньше, чем на аналогичную дату прошлого года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });