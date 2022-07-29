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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

МТС-банк увеличил объем размещения бондов до 7 млрд рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС-банк" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-02 на уровне 9,55% годовых и увеличило объем размещения с не менее 3 млрд до 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходности к погашению на уровне 9,9% годовых.

Сбор заявок проходил 29 июля с 11:00 до 16:00. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,20% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Локо-банк, Московский кредитный банк, Росбанк и ИФК "Солид".

Техразмещение пройдет 5 августа.

По бондам банка будут предусмотрены ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО "МТС" ниже контрольной. МТС напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.

15 июля МТС-банк уже проводил премаркетинг данного выпуска с более низкой доходностью: предполагалось, что объем выпуска составит 5 млрд рублей, ориентир доходности составлял не выше 230 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года, однако перенес размещение займа, сославшись на рыночную конъюнктуру.

В обращении находятся два выпуска субординированных облигаций банка на 5 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 5 млрд рублей.

МТС-банк по итогам 2021 года занимает 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА.

МТС МТС-банк Газпромбанк Локо-банк. МКБ Росбанк ИФК Солид
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