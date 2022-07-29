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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

МТС увеличила объем размещения бондов до 20 млрд рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" увеличило объем размещения 2-летних облигаций серии 001Р-22 с не менее 10 млрд рублей до 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,3% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,56% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 29 июля с 11:00 до 15:00. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,70% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Локо-банк, Московский кредитный банк, Росбанк и ИФК "Солид".

Техразмещение пройдет 5 августа.

В предыдущий раз МТС выходила на долговой рынок в конце июня, разместив 4-летний выпуск бондов объемом 10 млрд рублей по ставке 9,65% годовых. Спрос на бонды почти в 6 раз превысил предложение.

Кроме того, в конце апреля - начале мая МТС провела два размещения облигаций. 22 апреля компания за час без премаркетинга собрала заявки на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-19 объемом 10 млрд рублей. Ставка квартального купона до погашения была установлена на уровне 11,69% годовых. 27 апреля компания собирала заявки на выпуск серии 001Р-20 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 4 года. Ставка 1-го купона по выпуску установлена до погашения на уровне 11,75% годовых.

Компания направит привлеченные средства на общекорпоративные цели.

Сейчас в обращении находятся 18 биржевых выпусков облигаций МТС на 179 млрд рублей.

МТС МТС-банк Газпромбанк Локо-банк. МКБ Росбанк ИФК Солид
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