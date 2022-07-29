Индекс потребдоверия в США в июле вырос лучше прогноза

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в июле вырос до 51,5 пункта по сравнению с 50 пунктами месяцем ранее, показали окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительные данные предполагали повышение индекса в июле до 51,1 пункта. Аналитики не ожидали его пересмотра, по данным Trading Economics.

Июльские данные показали лишь небольшое улучшение настроя американцев по сравнению с июнем, когда индекс потребительского доверия упал до рекордного минимума. Основным фактором, продолжающим влиять на настрой потребителей, является высокая инфляция в США, отмечают авторы отчета.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в июле вырос до 58,1 пункта (предварительно - 57,1 пункта) с 53,8 пункта месяцем ранее. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода уменьшился до 47,3 пункта (предварительно - также 47,3 пункта) с 47,5 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в июле снизились до 5,2% с 5,3%, прогнозы инфляции на долгосрочную перспективу (5 лет) - до 2,9% с 3,1%.

Предварительное значение августовского индекса потребительского доверия будет опубликовано 12 августа.