Минпромторг и Минфин готовят предложения по нулевому НДС в судоремонтной отрасли

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг и Минфин РФ вскоре могут сформировать единое решение о применении нулевой ставки НДС на услуги по ремонту и обслуживанию судов. Об этом сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров журналистам в Петербурге в пятницу.

"Мы (Минпромторг - ИФ) с министерством финансов по поручению президента еще в сентябре прошлого года начали такую работу (по отмене НДС в судоремонтной отрасли - ИФ). Я уверен, что в ближайшее время мы найдем компромиссное решение, потому что выпадающих доходов нет, нужно создать, по сути, новую отрасль. А когда отрасль будет создана, появятся другие сопутствующие поступления в бюджет, будут создаваться новые рабочие места, будут формироваться новые компетенции", - сказал он.

По его словам, ранее обслуживание российских судов в основном происходило либо в Юго-Восточной Азии, либо в Турции, отчасти в Западной Европе. На сегодняшний день сформировалась потребность в обеспечении ремонта судов на территории России.

"Сегодня пришло время, когда мы должны полностью обеспечить ремонт и морских, и речных судов у себя в стране, создав для этого экономические условия, чтобы это было выгодно реализовывать," - отметил Мантуров.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин поручил правительству с учетом ранее данных поручений подготовить предложения о применении нулевой ставки НДС на услуги по ремонту и обслуживанию судов. Речь идет об отмене НДС при выполнении работ по обслуживанию и ремонту морских судов, судов смешанного (река-море) плавания, а также судов рыбопромыслового флота.

Как сообщалось, на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО в сентябре прошлого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров предложил отменить НДС на услуги по ремонту и обслуживанию рыболовецких судов. По итогам совещания президент РФ поручил правительству представить предложения о возможности отмены НДС в сфере судоремонта.