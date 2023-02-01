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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Судоремонтникам обнулят НДС на условии реинвестирования 20% выручки в течение 7 лет

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Правительство подготовило поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие для судоремонтных заводов нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС), заявил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Причем действовать такая льгота будет для предприятий, которые занимаются восстановлением судов в доках и на верфях. А также при условии, что организации станут направлять на собственное развитие не меньше 20% выручки на протяжении семи лет. Такое обязательство будет закреплено в соглашении с государством", - сказал он.

"В результате бизнес сможет за счет сэкономленных средств нарастить свои инвестиционные возможности, больше вкладывать в долгосрочные проекты. Закупать передовое, дорогостоящее оборудование, которое необходимо для обслуживания современных высокотехнологичных судов и морской техники", - отметил премьер.

Ведомства нашли компромиссное решение для обнуления НДС на услуги по ремонту и обслуживанию судов: условием для введения нулевой ставки налога может стать заключение инвестиционных соглашений с направлением дополнительного дохода на развитие предприятий, говорил в августе 2022 года вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Президент Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить предложения о применении нулевой ставки НДС на услуги по ремонту и обслуживанию судов. Речь идет об отмене НДС при выполнении работ по обслуживанию и ремонту морских судов, судов смешанного (река-море) плавания, а также судов рыбопромыслового флота.

Михаил Мишустин Правительство НДС Минпромторг
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