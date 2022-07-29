Судебные разбирательства по иску Twitter к Маску начнутся 17 октября

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Канцлерский судштата Делавэр назначил на 17 октября начало разбирательств по иску Twitter Inc. к Илону Маску в связи с отказом миллиардера купить сервис микроблогов. Разбирательства должны завершиться в пятидневный срок, пишет The Wall Street Journal.

Судья Кэтлин МакКормик пошла навстречу юристам Twitter и по их просьбе согласилась ускорить процесс, согласившись с компанией, что затягивание разбирательств будет наносить ущерб бизнесу соцсети в связи с неопределенностью в отношении будущего сделки.

Юристы Маска настаивали, что суд должен начаться не ранее 2023 года.

Twitter 25 апреля принял предложение Маска о покупке за $44 млрд, а 8 июля Маск уведомил компанию, что намерен разорвать сделку. Поводом для этого решения была названа неспособность компании или отказ предоставить Маску по его запросу информацию о количестве поддельных или спам-аккаунтов на платформе.

Twitter назначил на 13 сентября собрание акционеров, на котором состоится голосование по предложению Маска о приобретении компании.