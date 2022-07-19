Суд назначил на октябрь начало процесса по иску Twitter к Илону Маску

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Канцлерский суд штата Делавэр пошел навстречу Twitter Inc., согласившись по просьбе компании ускорить разбирательства по ее иску к Илону Маску. Судья Кэтлин МакКормик назначила начало разбирательств на октябрь, пишет Financial Times.

Twitter оспорил в суде отказ Маска купить сервис микроблогов. Юристы компании просили ускорить разбирательства, чтобы предотвратить нанесение дальнейшего ущерба бизнесу компании. Они отмечали, что неопределенность в отношении сделки с Маском наносит Twitter ущерб "каждый час каждого дня", и призывали судью назначить разбирательства на середину сентября.

Юристы Маска называли предлагаемые Twitter сроки "абсурдными", настаивая, что суд должен начаться не ранее 2023 года.

Маск говорил, что ему нужно больше времени, чтобы разобраться в вопросе фейковых аккаунтов в соцсети, который, по его словам, является ключевым для определения стоимости сервиса, и подготовиться к суду.

Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля, а 8 июля Маск уведомил компанию, что намерен разорвать сделку. Компания подала на него в суд 13 июля.