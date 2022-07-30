"Газпром" прекратил поставки в Латвию в связи с нарушением условий отбора

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" прекратил поставки в Латвию в связи с нарушением покупателем условий отбора, сообщила российская компания.

"Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа", - говорится в заявлении российского концерна.

По данным отчетов "Газпрома", в 2020 году он поставил в Латвию 1,622 млрд кубометров газа, в 2019 - 1,664 млрд кубометров.