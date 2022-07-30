Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:45

"Газпром" прекратил поставки в Латвию в связи с нарушением условий отбора

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" прекратил поставки в Латвию в связи с нарушением покупателем условий отбора, сообщила российская компания.

"Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа", - говорится в заявлении российского концерна.

По данным отчетов "Газпрома", в 2020 году он поставил в Латвию 1,622 млрд кубометров газа, в 2019 - 1,664 млрд кубометров.

Газпром Латвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава ЕК сообщила о проблемах с газоснабжением из России в 12 странах ЕС

Глава ЕК сообщила о проблемах с газоснабжением из России в 12 странах ЕС

Нефтепровод Тенгиз-Новороссийск заработал в штатном режиме

Европейский рынок акций вырос в июле максимально с ноября 2020 года

ЦБ обсуждает с участниками рынка разные сценарии санкций и их последствий

"Газпром" на десять дней остановит Сургутский завод стабилизации конденсата

Источник сообщил, что ОПЕК+ в июне отставала от плана по добыче нефти на 2,84 млн б/с

Источник сообщил, что ОПЕК+ в июне отставала от плана по добыче нефти на 2,84 млн б/с

Решетников отметил, что ситуация в экономике РФ складывается лучше, чем ожидалось весной

Словакия вслед за Чехией выйдет из состава акционеров Международного инвестиционного банка

Словакия вслед за Чехией выйдет из состава акционеров Международного инвестиционного банка

Евро поднялся выше 63 руб. впервые с 8 июля, доллар - выше 62 руб. впервые с 11 июля

"АвтоВАЗ" собрался вернуть полный режим работы с 15 августа

"АвтоВАЗ" собрался вернуть полный режим работы с 15 августа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });