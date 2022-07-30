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Глава ЕК сообщила о проблемах с газоснабжением из России в 12 странах ЕС

Глава ЕК сообщила о проблемах с газоснабжением из России в 12 странах ЕС
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Проблемы с поставками газа из РФ на настоящий момент в той или иной мере затронули 12 стран Евросоюза, сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, указав на необходимость быть готовыми к возможным перебоям в дальнейшем.

"Россия сократила или прервала газоснабжение 12 стран ЕС. Мы должны подготовиться к дальнейшим перебоям или даже к полному прекращению снабжения российским газом", - сказала она в интервью, опубликованном в субботу в португальской газете Diário de Notícias ("Диариу ди нотисиаш").

В то же время, по ее словам, "в первом семестре 2022 года, мы закупили 38 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), и эти объемы более чем компенсируют сокращение поставок российского газа на 28 млрд кубометров".

Кроме того, отметила фон дер Ляйен, "ЕС получает все больше газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира и региона Каспийского моря, и результаты уже видны".

"Коллективное соглашение стран ЕС о сокращении потребления газа на 15% также значимо. Оно поможет создать резервы в преддверии зимы", - добавила глава Еврокомиссии.

В том, что касается Иберийского полуострова, то, по ее словам, "совместными усилиями он мог бы превратиться в платформу для доставки СПГ из Африки и Америки в страны ЕС".

"Для того, чтобы использовать весь потенциал Португалии и Испании, необходимо развивать газотранспортные связки между Иберийским полуостровом и остальной частью Европы, сейчас их недостаточно. Это стало бы самым настоящим проявлением европейской солидарности в действии", - сказала фон дер Ляйен.

Как добавила глава ЕК, "я верю в то, что дух единства и солидарности, который нам помог в противостоянии пандемии, также поможет нам преодолеть и эти сложности".

газ Еврокомиссия ЕК ЕС Урсула фон дер Ляйен
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