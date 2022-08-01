Закупки зерна в госфонд РФ начинаются 1 августа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Закупочные интервенции на рынке зерна в РФ начнутся 1 августа.

Как следует из сводной ведомости аукционов, размещенной на сайте Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа", в этот день планируется закупить 16,2 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожаев 2021 и 2022 годов.

Согласно ведомости на 2 августа, план аукционов такой же (16,2 тыс. тонн), но в этот день предметом закупки будет пшеница 4 класса урожая 2021 года. Следующим торговым днем будет 4 августа. Планируется закупить 10,8 тыс. тонн пшеницы 3 и 4 классов урожая 2021 года.

Как сообщал ранее Минсельхоз, в рамках государственных интервенций в этом году планируется закупить до 1 млн тонн зерна в регионах Сибири, Урала и Центральной России. В ближайшие годы объем фонда будет увеличен до 3 млн тонн. В дальнейшем, в случае резкого роста цен, зерно будет продаваться российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям (товарные интервенции). Это позволит "охлаждать" рынок и сохранять стабильную ситуацию, считают в Минсельхозе.

Закупки в интервенционный фонд будут осуществляться по базисным активам: мягкая пшеница 3-го и 4-го классов, рожь - не ниже 3-го класса. Ранее Минсельхоз утвердил цены для проведения закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.

"Объединенная зерновая компания" (ОЗК, госагент по распоряжению зерном госфонда) проводит конкурсы по отбору хранителей зерна, которое закупит государство.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - снимает лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.

В этом году также планируется начать закупки в госфонд и сахара.