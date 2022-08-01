Закупки зерна в госфонд России в первый день торгов прошли без результата

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Закупки зерна в государственный интервенционный фонд России в первый день торгов закончились без результата, следует из документов Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа"). Все 12 аукционов были отменены.

В фонд планировали закупить 16,2 тысячи тонн пшеницы 3 класса урожаев 2021 и 2022 годов.

Следующие дни закупок - 2 и 4 августа.

Как сообщал ранее Минсельхоз, в рамках государственных интервенций в 2022 году планируется закупить до 1 млн тонн зерна в регионах Сибири, Урала и Центральной России. В ближайшие годы объем фонда будет увеличен до 3 млн тонн. В дальнейшем, в случае резкого роста цен, зерно будет продаваться российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям (товарные интервенции). Это позволит "охлаждать" рынок и сохранять стабильную ситуацию, считают в Минсельхозе.

Закупки в интервенционный фонд будут осуществляться по базисным активам: мягкая пшеница 3-го и 4-го классов, рожь - не ниже 3-го класса. Ранее Минсельхоз утвердил цены для проведения закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.

"Объединенная зерновая компания" (ОЗК, госагент по распоряжению зерном госфонда) проводит конкурсы по отбору хранителей зерна, которое закупит государство.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - снимает лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.

В этом году также планируется начать закупки в госфонд и сахара.