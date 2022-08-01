БКС вводит комиссии за обслуживание текущих и накопительных счетов в долларах и евро

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Финансовая группа БКС с понедельника вводит комиссии за обслуживание банковских текущих и накопительных счетов физических лиц в долларах США и евро.

Первая комиссия - за обслуживание валютных счетов в августе - будет списана 15 сентября. По вкладам комиссия начисляться не будет.

Размер комиссии будет варьироваться от 0,7% до 0,3% в зависимости от среднемесячных остатков в долларах и евро.

Этот шаг БКС в своем сообщении называет вынужденным.

"Сейчас на российском рынке много негативных факторов, которые вынуждают брокеров и банки ввести комиссии за хранение валюты в долларах США, евро и фунтах стерлингов и повысить ряд других комиссий. В последнее время участились случаи необоснованных блокировок и нарушения сроков проведения операций с долларами и евро зарубежными банками-корреспондентами. Мы не исключаем того, что в будущем таких ограничений станет больше. Это может привести к временной блокировке валютных счетов наших клиентов и создает для них безусловные риски. Также зарубежные банки-корреспонденты ввели дополнительные комиссии за хранение валюты на своих счетах. В ответ мы вынуждены включить аналогичные комиссии в наши тарифы", - сказано в сообщении группы.

Клиентам БКС рекомендует "хранить в долларах, евро и фунтах лишь те суммы, которые необходимы для расчетов или покупок, планируемых в ближайшее время", и переводить средства "из токсичных валют в валюты дружественных стран (например, в юани, гонконгский доллар) или рубли".

Также с 1 августа вводится дополнительная комиссия за покупку евро, доллара и фунта в размере 0,3%

Через неделю, с 8 августа, БКС введет комиссию за хранение долларов, евро и фунтов стерлингов на брокерских счетах и ИИС. Для клиентов с активами до 300 тыс. руб. плата за хранение долларов, евро и фунтов стерлингов в размере от 1000 единиц составит 0,7% в месяц, по мере увеличения суммы активов комиссия сокращается. Заблокированные активы входят в оценку их общего размера.