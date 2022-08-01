Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с внешних площадок; при этом индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов слегка снизились - на 0,1-0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2207,01 пункта (-0,31%), индекс РТС - 1127,75 пункта (-0,13%); цены большинства "голубых фишек" в первые минуты торгов на "Московской бирже" демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,4%.

Доллар стоит 62,13 рубля (+0,51 рубля).

Подешевели расписки OZON (-1,2%) и TCS Group Holding (-0,6%), акции "Яндекса" (-1,4%), "Магнита" (-0,9%), АФК "Система" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), Сбербанка (-0,4%, "префы" потеряли в цене также 0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%).

Подорожали акции "ММК" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1%, "префы" выросли в цене на 0,4%), "НЛМК" (+0,6%), "Русала" (+0,5%), "Северстали" (+0,3%), Polymetal (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций в начале торгов понедельника демонстрирует смешанную динамику "голубых фишек" на противоречивых сигналах, поступающих с мировых фондовых и сырьевых площадок. При этом некоторую поддержку рублевым ценам акций оказывает продолжающееся снижение валютного курса рубля.

Американские акции завершили торги в пятницу в плюсе. При этом рост трех основных индексов по итогам июля стал максимальным с 2020 года. Инвесторы анализировали пятничные отчетности потребительских компаний и статистику по доходам и расходам населения США в попытках понять, насколько высок уровень потребительского спроса и реальны ли опасения многих по поводу наступления рецессии. На потребрасходы приходится около 70% американского ВВП.

Расходы населения США в июне выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные министерства торговли страны. Доходы американцев увеличились на 0,6%. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1%, второго - на 0,5%. Индекс потребительских цен (индекс PCE), внимательно отслеживаемый ФРС при оценке рисков инфляции, в прошлом месяце повысился на 1% относительно мая, что стало самым существенным скачком с сентября 2005 года. В годовом выражении индикатор вырос на 6,8%, максимальными темпами с 1982 года.

Трейдеры в последние дни испытывают некоторое облегчение после заседания ФРС, на котором регулятор ожидаемо повысил ставку на очередные 75 базисных пунктов. Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции после заседания дал понять, что Федрезерв в какой-то момент времени замедлит темпы ужесточения монетарной политики, чтобы оценить ее влияние на экономику. Между тем рынок по-прежнему обеспокоен рисками наступления рецессии, особенно после выхода статистики по динамике ВВП США во втором квартале. Данные министерства торговли страны показали, что объем экономики в минувшем квартале сократился на 0,9%, тогда как аналитики ожидали подъема на 0,5%. Снижение показателя зафиксировано по итогам второго квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах в понедельник, за исключением гонконгского индикатора, который незначительно снижается. Трейдеры продолжают следить за публикацией отчетов компаний. Гонконгский Hang Seng в 8:20 по московскому времени опустился на 0,05%, шанхайский Shanghai Composite тем временем поднялся на 0,09%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле снизился до 49 пунктов по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Аналитики в среднем ожидали увеличения PMI до 50,3-50,4 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,65%. Южнокорейский индекс Kospi подрос символически - на 0,01%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,6%.

Вместе с тем нефтяные котировки умеренно снижаются утром в понедельник, инвесторы ждут очередного заседания ОПЕК+. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени составила $103,3 за баррель, что на 0,64% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты выросли в цене на 2,1%, до $103,97 за баррель. Стоимость сентябрьских контрактов, которые прекратили торговаться в пятницу, поднялась на $2,87, до $110,01 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $97,51 за баррель, что на 1,13% меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов повысилась на 2,3%, до $98,62 за баррель.

Нефтяной рынок ждет итогов очередного заседания министров стран ОПЕК+, которое состоится на этой неделе в среду. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США наращивать производство сильнее. Между тем рынок сохраняет беспокойство по поводу перспектив глобального экономического роста в будущем. Многие эксперты прогнозируют наступление рецессии, что может привести к падению спроса на нефть. Кроме того, индекс активности промышленного сектора в Китае, одном из крупнейших потребителей нефти, в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов. Падение обусловлено беспокойством предприятий по поводу спорадических вспышек заболеваемости коронавирусом в некоторых городах страны, а также прогнозами ухудшения экономической ситуации в мире.