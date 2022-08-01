Бумаги ритейлеров "Лента" и "О'Кей" дорожают на 16-18% на "Мосбирже"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Ценные бумаги ритейлеров "Лента" и "О'Кей" дорожают в начале торгов на "Московской бирже" в понедельник на 16-18%, продолжая отыгрывать финансовые отчеты компаний, опубликованные на прошлой неделе.

Акции "Ленты" подорожали почти на 18% (до 925,5 рубля за штуку), а депозитарные расписки "О'Кей" выросли на 16,4% (до 35,44 рубля за штуку). Ценные бумаги этих ритейлеров остаются лидерами роста на российском фондовом рынке с конца прошлой недели, после опубликования компаниями своих финансовых отчетов за второй квартал и первое полугодие 2022 года.

Чистая прибыль ритейлера "Лента" в первом полугодии 2022 года сократилась на 37,4% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 3,358 млрд рублей (по стандарту IAS 17). Во II квартале этот показатель снизился на 35,2%, до 2,623 млрд рублей, сообщила компания. Выручка "Ленты" в I полугодии увеличилась на 20,3%, до 262,459 млрд рублей, в апреле-июне - на 17,4%, до 130,089 млрд рублей.

Показатель EBITDA за полугодие сократился на 11,8%, до 15,409 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 5,9% против 8% годом ранее. EBITDA во II квартале упала на 21,2%, до 8,518 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 6,5% против 9,8% во II квартале прошлого года. Валовая прибыль в I полугодии выросла на 26,4%, до 62,839 млрд рублей, валовая маржа составила 23,9% против 22,8% годом ранее. Во II квартале валовая прибыль выросла на 24,7%, до 32,798 млрд рублей, валовая маржа повысилась до 25,2% с 23,7% - в основном за счет снижения доли промо.

Розничная выручка ритейлера "О'Кей" во II квартале 2022 года увеличилась на 11,5% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 49,562 млрд рублей. В частности, выручка гипермаркетов "О'Кей" сократилась на 1,7%, до 35,414 млрд рублей, дискаунтеров "Да!" - увеличилась на 68,5%, до 14,148 млрд рублей, сообщила компания.

Продажи сопоставимых магазинов (LfL) группы выросли на 4% благодаря росту среднего чека на 7,2%, который был отчасти нивелирован снижением покупательского трафика на 3%. LfL-выручка гипермаркетов сократилась на 3,8% из-за падения трафика на 11,5%, которое не смог полностью компенсировать рост среднего чека на 8,8%. LfL-выручка дискаунтеров повысилась на 37,1% на фоне роста трафика на 15,9% и чека на 17,9%.

Онлайн-продажи гипермаркетов "О'Кей" во II квартале увеличились на 42,8%, до 1,4 млрд рублей, и составили 4% от чистой розничной выручки сети. Ритейлер ожидает, что в среднесрочной перспективе дискаунтеры и сегмент онлайн-продаж останутся главными факторами роста группы.