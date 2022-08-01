Полугодовая выручка сети клиник "Мать и дитя" выросла до 12,16 млрд рублей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Выручка MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя") в I полугодии 2022 года составила 12,16 млрд рублей, это на 1,3% больше, чем годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка московских госпиталей снизилась на 4,3%, до 6,35 млрд рублей, из-за снижения нагрузки COVID-центра "Лапино-4". В регионах госпитали увеличили доходы на 12,4%, до 3,1 млрд рублей.

Выручка амбулаторных клиник в Москве и области выросла на 13,5%, до 1,3 млрд рублей. Выручка этого направления в регионах снизилась на 3,7% и составила 1,43 млрд рублей в связи с поздним распределением квот по ЭКО в рамках ОМС по ряду регионов.

Количество амбулаторных посещений снизилось на 2,1% - до 878,458 тыс. При этом средний чек увеличился на 11,7% - до 5,4 тыс. рублей в Москве и на 10,9%, до 2,3 тыс. рублей, - в регионах. Количество койко-дней снизилось на 7,4%, до 70,937 тыс., в связи с ослаблением пандемии COVID, средний чек вырос на 22,2% - до 91,5 тыс. рублей в Москве и на 1,6%, до 34,7 тыс. рублей, - в регионах.

Количество циклов ЭКО выросло на 0,8%, до 8,223 тыс. при увеличении среднего чека на 4,9% - до 264,4 тыс. рублей в Москве и на 4,9%, до 235,2 тыс. рублей, - в регионах. Количество принятых родов выросло на 2% - до 4,109 тыс. при росте среднего чека на 4,6% - до 490 тыс. рублей в Москве и на 6%, до 173,6 тыс. рублей, - в регионах.

Долг MDMG по состоянию на 30 июня 2022 года снизился на 496 млн рублей по сравнению с 31 марта 2022 годом - до 4,62 млрд рублей. В результате по итогам II квартала 2022 года чистая денежная позиция составила 85 млн рублей.

Общий объем капитальных затрат во II квартале снизился на 34,6% и составил 211 млн рублей. Основную долю капзатрат составляет госпитальный сегмент (60,9%), в то время как на долю расходов на строительство новых клиник и текущий ремонт приходится 39,1% от общего объема затрат.

Как говорится в сообщении, в III квартале 2022 года ожидается ввод в эксплуатацию амбулаторной клиники в Екатеринбурге с фокусом на проведение циклов ЭКО. Ожидаемый Capex на строительство клиники составляет 50 млн рублей.

Во II полугодии 2022 года ожидается запуск амбулаторной клиники в Московском регионе, а также запуск пункта сбора анализов под брендом "MD LAB". Кроме того, на этапе проектирования находится центр ядерной медицины "Лапино-3" с вводом в эксплуатацию в 2024 году. Плановый объем капитальных затрат на строительство центра составляет около 1,5 млрд рублей.

Компания не исключает выплаты дивидендов доя конца года на фоне сильных финансовых результатов по итогам I полугодия, заявил через пресс-службу гендиректор ГК "MD Medical" Марк Курцер.

"Отвечая на вызовы первого полугодия 2022 года, мы успешно сохранили сильное финансовое положение и продемонстрировали стабильные операционные результаты, вследствие чего мы не исключаем возможность осуществить выплату дивидендов до конца года", - сказал он.

В конце марта MDMG объявила о приостановке выплаты дивидендов, однако группа не исключала возобновления выплат до конца 2022 года. В конце апреля компания вновь заявляла о вероятности выплаты дивидендов.

В течение 2021 года MDMG дважды выплачивала дивиденды: финальные дивиденды за 2020 год составили 19 рублей на акцию (суммарно - 1,43 млрд рублей), дивиденды за I полугодие 2021 года - 18 рублей на акцию (1,35 млрд рублей).

По итогам I полугодия 2020 года MDMG выплатила промежуточные дивиденды в 9,8 рубля на акцию (всего 736,2 млн рублей). Дивиденды за 2019 год составили 18,5 рубля на бумагу, совокупно 1,39 млрд рублей.

MDMG зарегистрирована в 2010 году. С 2012 года акции MDMG торгуются на Лондонской фондовой бирже, с ноября 2020 года ГДР компании также торгуются на Мосбирже.

MD Medical Group Investments plc на 67,9% принадлежит MD Medical Holding Limited, владельцем которой является Курцер. В свободном обращении - около 32,1% акций MDMG.