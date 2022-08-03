УК сети клиник "Мать и дитя" создала юрлицо в РФ, чтобы упростить управление группой

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - MD Medical Group Investments (управляет сетью клиник "Мать и дитя" ) 2 августа учредила ООО "МД Груп Холдинг", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Гендиректором российского юрлица стал Марк Курцер - CEO и основатель MDMG.

Представитель компании сказал "Интерфаксу", что изменения связаны с тем, что персонал управляющей компании в настоящее время работает в компании, зарегистрированной на Кипре. Также компания сталкивается с техническими сложностями при взаимодействии с различными иностранными регуляторами.

"Поэтому думаем о переводе операционной деятельности управляющей компании в российские юрлица для упрощения функционирования управления группой", - сообщили в MDMG.

MDMG - кипрская компания, зарегистрированная в 2010 году. С 2012 года акции MDMG торгуются на Лондонской фондовой бирже, с ноября 2020 года GDR компании также торгуются на "Мосбирже".

MD Medical Group Investments plc на 67,9% принадлежит MD Medical Holding Limited, владельцем которой является Курцер. В свободном обращении - около 32,1% акций MDMG.