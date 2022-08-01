Число сделок по передаче долей в строящихся домах в Москве снизилось на 22%

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Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2022 года в Москве зарегистрировано на 22% меньше уступок прав требования по договорам долевого участия (ДДУ) в годовом выражении, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве в первом полугодии 2022 года зарегистрировано 6 044 договора об уступке прав требования по договорам участия в долевом строительстве. Данный показатель на 21,9% меньше результата января-июня 2021 года (7 740) и на 19,6% сократился по отношению к 2020 году за аналогичный период (7 515)", - говорится в сообщении.

При этом на Москву приходится более 35% всех таких сделок в Центральном федеральном округе - 6 из 17 тысяч договоров, отметил глава ведомства Игорь Майданов. В предыдущие годы на столицу приходилось меньше сделок: 26,9% в первом полугодии 2021 года и 29,5% - 2020-го.

"Уступка права требования по договорам долевого участия в строительстве представляет собой юридически оформленную процедуру по передаче прав и обязанностей по ДДУ от одного физического или юридического лица другому (новому участнику долевого строительства) и подлежит обязательной регистрации в Росреестре", - пояснили в управлении.