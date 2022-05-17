Число сделок со "вторичкой" в Москве снизилось в апреле больше чем на треть

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Москве в апреле на вторичном рынке недвижимости было зарегистрировано 11 395 договоров купли-продажи жилья, это на 37,5%, чем в марте (18 234), сообщило региональное управление Росреестра.

"По сравнению с апрелем 2021 года показатель снизился на 34,3% (17 345)", - говорится в сообщении.

Всего за первые четыре месяца 2022 года Росреестр зарегистрировал 52,3 тысячи сделок на вторичном рынке Москвы, что соответствует результатам 2021 года, отметил руководитель ведомства Игорь Майданов.