Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:35

Темпы роста выпуска с/х техники в РФ за 6 мес. упали вдвое относительно I квартала

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Производство российской сельхозтехники в I полугодии 2022 года увеличилось в годовом выражении на 6%, до 117,6 млрд рублей; ее продажи на внутреннем рынке за тот же период выросли на 21,7%, до 113,3 млрд рублей, сообщила ассоциация Росспецмаш.

Исходя из ее данных, темпы роста выпуска и продаж сельхозтехники в РФ по итогам 6 месяцев оказались вдвое ниже, чем в январе-марте 2022 года. Как сообщалось, за I квартал в РФ было произведено сельхозтехники на 65,2 млрд руб. (+12,3% г/г), ее продажи на российском рынке составили 55,7 млрд руб. (+46,8% г/г).

Выпуск сельхозтехники в РФ по видам за 6 мес. 2022г, шт. (данные Росспецмаша)

Вид техники 6 мес. 2022г. 6 мес. 2021г. Динамика
Комбайны зерноуборочные 2391 3795 -37 %
Тракторы сельскохозяйственные 2864 2845 0,7 %
Комбайны кормоуборочные самоходные 152 209 -27,3 %
Плуги 1958 1721 13,8 %
Бороны 3669 3704 -0,9 %
Сеялки 3776 3559 6,1 %
Опрыскиватели 1331 1038 28,2 %
Зерноочистительные машины 896 922 -2,8 %

Экспорт сельхозтехники из РФ, который в январе-марте составил 5,1 млрд руб. (+30% г/г), по итогам полугодия перешел к снижению, сократившись год к году на 2,3%, до 10,2 млрд руб.

"На фоне существенного роста экспорта сельхозтехники в денежном выражении в Венгрию, Египет, Монголию, Армению, ЮАР, самое большое снижение поставок фиксируется в направлении Германии. Также значительно сократились отгрузки сельхозмашин в Литву и Киргизию. На 13-17% снизились зарубежные поставки в Болгарию, Польшу, Казахстан", - уточняет Росспецмаш.

Наибольшее снижение экспорта, по данным ассоциации, наблюдается в сегментах зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и энергонасыщенных тракторов.

"В период с марта по май этого года российские производители высокотехнологичных агромашин в оперативном порядке решали вопросы, связанные с остановкой поставок комплектующих. Искали новых поставщиков, организовывали собственное производство, перестраивали логистику. К тому же усложнился процесс перевода платежей. Отсюда временное замедление поставок на внутренний и зарубежные рынки зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов", - отмечают в Росспецмаше.

Процесс поставки и производства новых комплектующих нормализуется, добавили в ассоциации.

Для увеличения объемов выпуска сельхозтехники в РФ в Росспецмаше предлагают финансировать работу "программы 1432" (госсубсидирование производства) и предусмотреть возможность корректировки цен на технику в 2022 г. в рамках данного механизма. Также ассоциация выступает за предоставление сельхозмашиностроителям грантов на развитие производства комплектующих за счет федерального бюджета в объеме не менее 10 млрд руб. ежегодно.

Росспецмаш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число сделок по передаче долей в строящихся домах в Москве снизилось на 22%

Число сделок по передаче долей в строящихся домах в Москве снизилось на 22%

Бумаги ритейлеров "Лента" и "О'Кей" дорожают на 16-18% на "Мосбирже"

Рубль открыл первые торги месяца сильным падением к доллару и евро

Хуснуллин ждет спада спроса на жилье в 2022 году на 20%

Заявка "Газпрома" на транзит по Украине составила 41,7 млн куб. м

Заявка "Газпрома" на транзит по Украине составила 41,7 млн куб. м
Военная операция на Украине

Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы

OBI GmbH закрыла сделку по продаже российского бизнеса

OBI GmbH закрыла сделку по продаже российского бизнеса

Странам ОПЕК+ c августа разрешено увеличить нефтедобычу на 648 тыс. б/с

Странам ОПЕК+ c августа разрешено увеличить нефтедобычу на 648 тыс. б/с

Тарифная квота на экспорт за пределы ЕАЭС лома и отхода чермета продлена до конца года

Глава ЕК сообщила о проблемах с газоснабжением из России в 12 странах ЕС

Глава ЕК сообщила о проблемах с газоснабжением из России в 12 странах ЕС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });