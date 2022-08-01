Темпы роста выпуска с/х техники в РФ за 6 мес. упали вдвое относительно I квартала

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Производство российской сельхозтехники в I полугодии 2022 года увеличилось в годовом выражении на 6%, до 117,6 млрд рублей; ее продажи на внутреннем рынке за тот же период выросли на 21,7%, до 113,3 млрд рублей, сообщила ассоциация Росспецмаш.

Исходя из ее данных, темпы роста выпуска и продаж сельхозтехники в РФ по итогам 6 месяцев оказались вдвое ниже, чем в январе-марте 2022 года. Как сообщалось, за I квартал в РФ было произведено сельхозтехники на 65,2 млрд руб. (+12,3% г/г), ее продажи на российском рынке составили 55,7 млрд руб. (+46,8% г/г).

Выпуск сельхозтехники в РФ по видам за 6 мес. 2022г, шт. (данные Росспецмаша)

Вид техники 6 мес. 2022г. 6 мес. 2021г. Динамика Комбайны зерноуборочные 2391 3795 -37 % Тракторы сельскохозяйственные 2864 2845 0,7 % Комбайны кормоуборочные самоходные 152 209 -27,3 % Плуги 1958 1721 13,8 % Бороны 3669 3704 -0,9 % Сеялки 3776 3559 6,1 % Опрыскиватели 1331 1038 28,2 % Зерноочистительные машины 896 922 -2,8 %

Экспорт сельхозтехники из РФ, который в январе-марте составил 5,1 млрд руб. (+30% г/г), по итогам полугодия перешел к снижению, сократившись год к году на 2,3%, до 10,2 млрд руб.

"На фоне существенного роста экспорта сельхозтехники в денежном выражении в Венгрию, Египет, Монголию, Армению, ЮАР, самое большое снижение поставок фиксируется в направлении Германии. Также значительно сократились отгрузки сельхозмашин в Литву и Киргизию. На 13-17% снизились зарубежные поставки в Болгарию, Польшу, Казахстан", - уточняет Росспецмаш.

Наибольшее снижение экспорта, по данным ассоциации, наблюдается в сегментах зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и энергонасыщенных тракторов.

"В период с марта по май этого года российские производители высокотехнологичных агромашин в оперативном порядке решали вопросы, связанные с остановкой поставок комплектующих. Искали новых поставщиков, организовывали собственное производство, перестраивали логистику. К тому же усложнился процесс перевода платежей. Отсюда временное замедление поставок на внутренний и зарубежные рынки зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов", - отмечают в Росспецмаше.

Процесс поставки и производства новых комплектующих нормализуется, добавили в ассоциации.

Для увеличения объемов выпуска сельхозтехники в РФ в Росспецмаше предлагают финансировать работу "программы 1432" (госсубсидирование производства) и предусмотреть возможность корректировки цен на технику в 2022 г. в рамках данного механизма. Также ассоциация выступает за предоставление сельхозмашиностроителям грантов на развитие производства комплектующих за счет федерального бюджета в объеме не менее 10 млрд руб. ежегодно.