Темпы роста выпуска с/х техники в РФ за 6 мес. упали вдвое относительно I квартала
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Производство российской сельхозтехники в I полугодии 2022 года увеличилось в годовом выражении на 6%, до 117,6 млрд рублей; ее продажи на внутреннем рынке за тот же период выросли на 21,7%, до 113,3 млрд рублей, сообщила ассоциация Росспецмаш.
Исходя из ее данных, темпы роста выпуска и продаж сельхозтехники в РФ по итогам 6 месяцев оказались вдвое ниже, чем в январе-марте 2022 года. Как сообщалось, за I квартал в РФ было произведено сельхозтехники на 65,2 млрд руб. (+12,3% г/г), ее продажи на российском рынке составили 55,7 млрд руб. (+46,8% г/г).
Выпуск сельхозтехники в РФ по видам за 6 мес. 2022г, шт. (данные Росспецмаша)
|Вид техники
|6 мес. 2022г.
|6 мес. 2021г.
|Динамика
|Комбайны зерноуборочные
|2391
|3795
|-37 %
|Тракторы сельскохозяйственные
|2864
|2845
|0,7 %
|Комбайны кормоуборочные самоходные
|152
|209
|-27,3 %
|Плуги
|1958
|1721
|13,8 %
|Бороны
|3669
|3704
|-0,9 %
|Сеялки
|3776
|3559
|6,1 %
|Опрыскиватели
|1331
|1038
|28,2 %
|Зерноочистительные машины
|896
|922
|-2,8 %
Экспорт сельхозтехники из РФ, который в январе-марте составил 5,1 млрд руб. (+30% г/г), по итогам полугодия перешел к снижению, сократившись год к году на 2,3%, до 10,2 млрд руб.
"На фоне существенного роста экспорта сельхозтехники в денежном выражении в Венгрию, Египет, Монголию, Армению, ЮАР, самое большое снижение поставок фиксируется в направлении Германии. Также значительно сократились отгрузки сельхозмашин в Литву и Киргизию. На 13-17% снизились зарубежные поставки в Болгарию, Польшу, Казахстан", - уточняет Росспецмаш.
Наибольшее снижение экспорта, по данным ассоциации, наблюдается в сегментах зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и энергонасыщенных тракторов.
"В период с марта по май этого года российские производители высокотехнологичных агромашин в оперативном порядке решали вопросы, связанные с остановкой поставок комплектующих. Искали новых поставщиков, организовывали собственное производство, перестраивали логистику. К тому же усложнился процесс перевода платежей. Отсюда временное замедление поставок на внутренний и зарубежные рынки зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов", - отмечают в Росспецмаше.
Процесс поставки и производства новых комплектующих нормализуется, добавили в ассоциации.
Для увеличения объемов выпуска сельхозтехники в РФ в Росспецмаше предлагают финансировать работу "программы 1432" (госсубсидирование производства) и предусмотреть возможность корректировки цен на технику в 2022 г. в рамках данного механизма. Также ассоциация выступает за предоставление сельхозмашиностроителям грантов на развитие производства комплектующих за счет федерального бюджета в объеме не менее 10 млрд руб. ежегодно.