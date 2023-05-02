Производство сельхозтехники в России в январе-марте снизилось на 4,7%
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В России производство российской сельскохозяйственной техники в рублевом эквиваленте в январе-марте 2023 года сократилось на 4,7% в годовом исчислении, до 64,7 млрд рублнц, включая НДС, сообщили "Интерфаксу" в ассоциации Росспецмаш.
Продажи техники на внутреннем рынке упали на 7,7%, до 51,8 млрд рублей (с НДС), экспорт - вырос на 3,9%, до 5,3 млрд рублей (без НДС).
Статистика производства в России сельхозтехники по отдельным видам в январе-марте 2022-2023 года.*
|Вид техники
|Январь-март
|2022 г., шт.
|2023 г., шт.
|Изм., %
|Комбайны зерноуборочные
|1 877
|1 020
|-45,7
|Комбайны кормоуборочные самоходные
|71
|92
|+29,6
|Тракторы сельскохозяйственные
|1 513
|1 706
|+12,8
|Плуги
|918
|808
|-12,0
|Культиваторы
|875
|716
|- 18,2
|Бороны
|2 125
|1 364
|-35,8
|Сеялки
|1 955
|1 452
|-25,7
|Машины для внесения удобрений
|292
|273
|-6,5
|Опрыскиватели
|607
|543
|-10,5
|Косилки
|812
|629
|- 22,5
|Жатки
|653
|546
|- 16,4
|Пресс-подборщики
|536
|448
|- 16,4
|Зерноочистительные машины
|365
|354
|-3,0
*Данные предприятий
Статистика отгрузки на внутренний рынок сельхозтехники по отдельным видам в январе-марте 2022-2023 гг.*
|Вид техники
|Январь-март
|2022 г., шт.
|2023 г., шт.
|Изм., %
|Комбайны зерноуборочные
|1 393
|763
|-45,2
|Комбайны кормоуборочные самоходные
|77
|74
|-3,9
|Тракторы сельскохозяйственные
|1 238
|1 143
|-7,7
|Плуги
|660
|446
|-32,4
|Культиваторы
|886
|691
|-22,0
|Бороны
|1 844
|1 227
|-33,5
|Сеялки
|1 677
|1 206
|-28,1
|Машины для внесения удобрений
|239
|288
|+20,5
|Опрыскиватели
|658
|536
|-18,5
|Косилки
|696
|562
|-19,3
|Жатки
|495
|259
|-47,7
|Пресс-подборщики
|333
|261
|-21,6
|Зерноочистительные машины
|275
|269
|-2,2
*Данные предприятий
Темпы отгрузок и производства сельхозтехники в первую очередь зависят от доходов, которыми располагают аграрии, отмечают в Росспецмаше. Цены на зерно на внутреннем рынке в настоящее время находятся на достаточно низком уровне, в связи с этим сельхозпроизводители сокращают инвестиции в обновление парка техники и оборудования. Спрос на сельхозмашины падает именно по причине снизившейся доходности аграриев, считают в ассоциации.
Кроме того, в предыдущие годы действовала программа субсидирования скидок на приобретение всей российской сельхозтехники, которая позволяла приобретать машины со скидкой 10-15%. В 2023 году финансирование программы составляет 2 млрд рублей (в 2022 году - 8 млрд рублей), и она не распространяется на самоходную сельхозтехнику (тракторы, комбайны и прочую). Для поддержания необходимых темпов модернизации объем финансирования должен быть не менее 15 млрд рублей в год, а скидки необходимо распространять на всю отечественную сельхозтехнику, считают в Росспецмаше.