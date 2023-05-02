Производство сельхозтехники в России в январе-марте снизилось на 4,7%

Продажи техники на внутреннем рынке упали на 7,7%, до 51,8 млрд рублей (с НДС), экспорт - вырос на 3,9%, до 5,3 млрд рублей (без НДС).

Статистика производства в России сельхозтехники по отдельным видам в январе-марте 2022-2023 года.*

Вид техники Январь-март 2022 г., шт. 2023 г., шт. Изм., % Комбайны зерноуборочные 1 877 1 020 -45,7 Комбайны кормоуборочные самоходные 71 92 +29,6 Тракторы сельскохозяйственные 1 513 1 706 +12,8 Плуги 918 808 -12,0 Культиваторы 875 716 - 18,2 Бороны 2 125 1 364 -35,8 Сеялки 1 955 1 452 -25,7 Машины для внесения удобрений 292 273 -6,5 Опрыскиватели 607 543 -10,5 Косилки 812 629 - 22,5 Жатки 653 546 - 16,4 Пресс-подборщики 536 448 - 16,4 Зерноочистительные машины 365 354 -3,0

*Данные предприятий

Статистика отгрузки на внутренний рынок сельхозтехники по отдельным видам в январе-марте 2022-2023 гг.*

Вид техники Январь-март 2022 г., шт. 2023 г., шт. Изм., % Комбайны зерноуборочные 1 393 763 -45,2 Комбайны кормоуборочные самоходные 77 74 -3,9 Тракторы сельскохозяйственные 1 238 1 143 -7,7 Плуги 660 446 -32,4 Культиваторы 886 691 -22,0 Бороны 1 844 1 227 -33,5 Сеялки 1 677 1 206 -28,1 Машины для внесения удобрений 239 288 +20,5 Опрыскиватели 658 536 -18,5 Косилки 696 562 -19,3 Жатки 495 259 -47,7 Пресс-подборщики 333 261 -21,6 Зерноочистительные машины 275 269 -2,2

*Данные предприятий

Темпы отгрузок и производства сельхозтехники в первую очередь зависят от доходов, которыми располагают аграрии, отмечают в Росспецмаше. Цены на зерно на внутреннем рынке в настоящее время находятся на достаточно низком уровне, в связи с этим сельхозпроизводители сокращают инвестиции в обновление парка техники и оборудования. Спрос на сельхозмашины падает именно по причине снизившейся доходности аграриев, считают в ассоциации.

Кроме того, в предыдущие годы действовала программа субсидирования скидок на приобретение всей российской сельхозтехники, которая позволяла приобретать машины со скидкой 10-15%. В 2023 году финансирование программы составляет 2 млрд рублей (в 2022 году - 8 млрд рублей), и она не распространяется на самоходную сельхозтехнику (тракторы, комбайны и прочую). Для поддержания необходимых темпов модернизации объем финансирования должен быть не менее 15 млрд рублей в год, а скидки необходимо распространять на всю отечественную сельхозтехнику, считают в Росспецмаше.