Heineken рассчитывает договориться о продаже активов в РФ во II полугодии

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Нидерландский пивоваренный концерн Heineken NV планирует достичь соглашения о продаже российских активов, оцениваемых в общей сложности в 475 млн евро, во втором полугодии 2022 года. Об этом говорится в отчетности компании за второй квартал.

Heineken в конце марта объявила о решении уйти из России. Свой российский бизнес она была намерена передать новому владельцу, в связи с чем ожидала списаний на сумму 400 млн евро. Однако на основе обновленных оценок Heineken заключила, что списаний удастся избежать.

Чистая прибыль Heineken в апреле-июне составила 1,27 млрд евро по сравнению с 1,03 млрд евро, полученными за аналогичный период годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали чистую прибыль компании в размере 1,11 млрд евро.

Скорректированная прибыль, исключающая одноразовые факторы и амортизацию нематериальных активов, подскочила на 40% и составила 1,33 млрд евро.

Выручка компании выросла до 13,49 млрд евро с 10,01 млрд евро годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост до 12,85 млрд евро.

Компания подтвердила прогноз на текущий год, в соответствии с которым она намерена достичь постепенного увеличения рентабельности по операционной прибыли. В 2023 году Heineken прогнозирует органический рост операционной прибыли на 5-9% (mid- to high-single digits).

Совет директоров Heineken утвердил промежуточные дивиденды в размере 50 евроцентов на акцию. В прошлом году компания выплачивала промежуточные дивиденды в размере 28 евроцентов на акцию.

Акции компании дешевеют на 1,3% в начале торгов в Амстердаме в понедельник. С начала года капитализация сократилась на 4% до 55,33 млрд евро.

Heineken продает продукцию более чем в 190 странах мира. Портфель компании насчитывает около 300 брендов, включая марки Heineken, Amstel, Anchor, Biere Larue, Bintang, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и Zywiec.