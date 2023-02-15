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Heineken сократила годовую чистую прибыль на 19% при росте выручки на 31%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Heineken, вторая по величине пивоваренная компания в мире, сократила чистую прибыль по итогам 2022 года, однако увеличила выручку почти на треть.

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Годовая чистая прибыль компании составила 2,68 млрд евро по сравнению с 3,32 млрд евро в 2021 году.

Скорректированная операционная прибыль увеличилась до 4,5 млрд евро с 3,41 млрд евро.

Консенсус-прогноз, составленный самой компанией, предусматривал чистую прибыль в размере 2,54 млрд евро, скорректированную операционную прибыль - на уровне 4,43 млрд евро.

Выручка Heineken повысилась на 30,9% до 28,72 млрд евро при прогнозе в 21,94 млрд евро.

Продажи пива за минувший год увеличились на 6,9% в органическом выражении, в том числе продажи пива под собственным брендом Heineken подскочили на 12,5% (на 14,5% без учета России).

В регионе, объединяющем Африку, Ближний Восток и Восточную Европу, объемы продаж выросли на 1,5%, в Америке - на 3,7%, в Европе - на 4,6%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи взлетели на 29,3%.

Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 1,73 евро на акцию (включая уже выплаченные промежуточные дивиденды в 0,5 евро на акцию). Совокупный размер дивидендных выплат за 2021 год составлял 1,24 евро на акцию.

Руководство Heineken отметило прогресс в процессе передачи российского бизнеса новым владельцам: "Мы сохраняем оптимизм в отношении того, что соглашение будет достигнуто в ближайшие месяцы".

В 2022 году компания зафиксировала списание в размере 88 млн евро в связи с операциями в России. Решение уйти из России компания приняла в конце марта 2022 года.

Heineken реализует продукцию более чем в 190 странах мира. Портфель компании насчитывает около 300 брендов, включая марки Heineken, Amstel, Anchor, Biere Larue, Bintang, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Newcastle Brown Ale, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и Zywiec.

С начала года рыночная капитализация Heineken увеличилась на 3,8% и составляет примерно 52,6 млрд евро.

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