Мантуров предложил проработать закупку метпродукции в госрезерв с возможностью интервенций

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров предложил проработать вопрос закупки продукции металлургических компаний в госрезерв для поддержания спроса и с возможностью дальнейшего использования запасов для интервенций на внутреннем рынке.

С таким предложением замглавы правительства выступил на совещании по развитию металлургии, которое президент РФ Владимир Путин проводит с членами правительства и участниками отрасли в понедельник.

"В текущих условиях низких цен мы предлагаем Минфину совместно с Минпромторгом и Росрезервом проработать вопрос закупок металлопродукции в госрезерв. Мы рассчитываем на вашу, Владимир Владимирович, поддержку в этом вопросе", - обратился Мантуров к главе государства.

"Имею в виду формирование запасов, которые впоследствии можно будет использовать для интервенции на внутренние рынки при росте цен, а также в случае нехватки продукции металлургических заводов Донбасса для восстановления инфраструктуры региона", - отметил он.